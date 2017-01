BILER: Den officielle anledning er 50 års jubilæum for Ferrari-importen til Japan. Men den billedskønne J50, som Ferrari har løftet sløret for, behøver egentlig ingen årsag, den er unik nok i sig selv.

Den tosæders roadster bygger på en 488 Spyder, som har været en ekstra tur forbi Ferrari Styling Centre, mens ingeniørerne fra hjembyen, Maranello, har hidset hingsten i motorrummet ekstra op, så den 3,9 liters V8-motor nu yder 690 hk - hvilket er en snes mere af slagsen end donorbilen.

Ferrari har ikke opgivet værdier for J50-modellen, men 488 Spyder klarer 0-100 km/t på 3,0 sekunder og 0-200 km/t på 8,7 sekunder, mens topfarten er 325 km/t.

Mon ikke den seneste specialitet er en smule hurtigere? Med et meget begrænset stykantal er risikoen for at møde en anden velhavende Ferrari-petrolhead med en tilsvarende bil ved standeren med superbenzin også minimal.

Inspirationen

Der er masser af historiske referencer i modellen med den dykkende front, hvor to kulfiber luftindtag er indrammet af smalle full LED-forlygter.

Det gælder bl.a. "hjelm-udformningen" af ruderne, som giver hints til 1950’ernes åbne Barachetta-modeller, mens den sorte skillelinje, der løber gennem karrosseriet, er hentet fra modeller som F40, F50 og GTO.

Motorrummet er indrammet af et klart plastikdæksel, som giver syn til herlighederne, mens targatoppen, som er to isolerede bøjler med karbonoverflade, beskytter fører og passager.

Det hele er bundet sammen af en hesteskoformet-karrosseriplade, så der er røde tråde til Ferrari sportsprototyperne fra 1960’erne.

Bagude har bagdiffuseren inspiration fra jetfly, og hele bilen står støt på 20 tommer fælge, som er designet til netop J50-modellen.

Forventet astronomisk pris

Modellen lanceres i en trelags rød lak, mens karbondetaljerne fra eksteriøret går igen indendørs, hvor det rød-sorte interiør er gjort færdigt med læder og alcantara.

Prisen for J50 har end ikke været antydet, men alene affektionsværdien signalerer en astronomisk pris.

Ferrari har gennem mange årtier arbejdet efter en filosofi, der går ud på at bygge færre biler, end markedet efterspørger. Det holder priserne og eksklusiviteten oppe.

Fiat-koncernens topchef, Sergio Marchionne, har dog talt om at skrue op for produktionen for at følge med efterspørgslen på især det amerikanske marked og dermed få flere penge i kassen.