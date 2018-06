Ny formand for Det Nordatlantiske Fyr

HANSTHOLM: Preben Dahlgaard, S-kommunalbestyrelsesmedlem og næstformand i erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, overtager formandsposten for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Samtidig er Jan Arnbjørn, der repræsenterer støtteforeningen for fyret, blevet ny næstformand.

Den selvejende institution står for driften af det nyrestaurerede fyrkompleks, der af de fleste nok er bedre kendt som Hanstholm Fyr.

Preben Dahlgaard er nummer fire på formandsposten i de få år, den selvejende institution har eksisteret. Han afløser Flemming Krog Rasmussen, der - efter mindre end to år som formand - selv har ønsket at fratræde.

- Flemming har gjort et fantastisk stykke arbejde i en periode, hvor der ikke var en daglig leder af fyret. Den opgave har han påtaget sig, og det har været en meget kompleks opgave, siger Preben Dahlgaard.

Han henviser til, at der i det nyrestaurerede fyr skulle findes en balance mellem den hidtidige brug af fyret, der i høj grad har været styret af Støtteforeningen for Hanstholm Fyr, og ambitionerne om at gøre stedet til et kulturelt center med udblik til bl. a. de nordatlantiske naboer.

Med det nye formandskab - hvor støtteforeningen sidder på næstformandsposten - er der fundet en model, som sikrer, at de lokale frivillige kan være med til at drive Det Nordatlantiske Fyr.

- Vi har fået nogle flotte rammer, som der nu skal stoppes indhold i sammen med støtteforeningen, siger Preben Dahlgaard.