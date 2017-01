ASAA: Efter seks måneders ansættelse som forstander for Asaa Friplejehjem har Tina Severinsen nu valgt at sige sige sit arbejde op.

- Det er korrekt, og jeg er meget rørt lige nu, for jeg har lige været ude for at sige farvel til mit dygtige personale, som jeg er kommet til at holde meget af, fortæller Tina Severinsen mandag formiddag.

Når det er nødvendigt med et lynhurtigt farvel, skyldes det, ifølge Tina Severinsen, at Danske Diakonhjem efter opsigelsen har valgt at fritstille hende allerede i fredags.

- Det er vist normal procedure, når der er tale om lederstillinger, men ifølge min aftale med Danske Diakonhjem kan jeg altså kun sige, at min opsigelse er sket af personlige årsager, forklarer Tina Severinsen og understreger, at der hverken er tale om sygdom, kriminelle handlinger eller andre uregelmæssigheder.

- Nej, men jeg kan desværre ikke sige mere om baggrunden for, at jeg har valgt at sige min stilling op, forklarer Tina Severinsen og henviser til sin aftale med Danske Diakonhjem.