Ny fransk lov: Folk kan sættes i husarrest uden dommerkendelse

Frankrigs parlament godkendte onsdag en ny streng antiterror lovgivning, som skærper allerede eksisterende sikkerhedslove.

Lovpakken er et af præsident Emmanuel Macrons valgløfter. Den skal erstatte den undtagelsestilstand, som blev indført i Frankrig efter angrebene i Paris i november 2015. Her blev 130 mennesker dræbt, og 368 blev såret.

Den indebærer, at flere udvidede beføjelser til politiet, der er gældende under undtagelsestilstanden, gøres permanente.

For eksempel vil politiet uden dommerkendelser kunne sætte personer i husarrest, gennemføre razziaer og forbyde offentlige møder bestemte steder.

Menneskerettighedsgrupperne Amnesty International og Human Rights Watch kalder de skærpede love for overdrevent strenge.

Lovpakken blev onsdag vedtaget i Senatet efter andenbehandlingen. Det skete, selv om nogle politikere har advaret om, at borgerrettigheder bliver indskrænket af den.

Underhuset i Nationalforsamlingen vedtog lovpakken i sidste uge med et overvældende flertal.

Lovpakken betyder, at undtagelsestilstanden i Frankrig ophæves den 1. november. Den er blevet forlænget seks gange.

I en tale om sikkerhed sagde præsident Emmanuel Macron onsdag, at et politisk kompromis om lovpakken indebærer, at "myndighederne kan med lovpakken bekæmpe terrorisme uden at opgive vore værdier og principper."

Han opfordrede i talen indtrængende sikkerhedstjenesterne til at udnytte lovpakkens muligheder fuldt ud i kampen mod formodede jihadister og religiøse steder, som udbreder radikale idéer. "

Ifølge Macron er 13 planlagte terrorangreb blevet forhindret siden begyndelsen af 2017.

I offentligheden er der ikke mange tegn på modstand mod den skærpede lovgivning.

En nylig meningsmåling viste, at 57 procent af vælgerne støtter lovpakken.

/ritzau/AFP