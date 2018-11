Ny gågade i Frederikshavn: Vinder-idéer fundet

FREDERIKSHAVN: Gågaden i Frederikshavn skal fornys, og i 2020 skal cirka 350 meter af gaden graves op og have ny kloakering.

Frederikshavn Kommune og Byens Gadeforum udskrev derfor en konkurrence om at komme med de bedste idéer til indretningen og udformningen af to byrum på gågaden fra Kirkepladsen til Fisketorvet.

I alt sendte 16 deltagere deres idéer ind, og dommerkomitéen har nu udvalgt fire vindere, der alle kommer til at sætte præg på fremtidens gågade.

- De mange gode forslag udgør tilsammen et bredt og meget brugbart idékatalog, som vi i Frederikshavn Kommune ser frem til at arbejde videre med. Dommerkomitéen har i udvælgelsen af de præmierede forslag lagt vægt på at samle en pulje af idéer, der udgør et konsistent helhedsgreb, siger arkitekt Marie Staal fra Center for Park og Vej og dommerkomitéen.

Konkurrenceopgaven bad om forslag til to nytænkende og velfungerende byrum, der kan danne ramme om byens liv. De to byrum skulle afspejle byens identitet, og forslagene skulle blandt andet komme med bud på en samlingsscene og gode opholdszoner.

- Idékonkurrencen er en del af en positiv udvikling for midtbyen i Frederikshavn og til glæde for hele byen. Det bliver spændende at se det endelige resultat, når de fire vinderforslag spiller sammen i bybilledet, udtaler Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg.

Kommunen modtog forslag fra både professionelle tegnestuer og enkeltpersoner.

Sammentænker knudepunkter

Dommerkomitéen præmierer fire forslag, og under betingelserne for konkurrencen må de nu alle bruges i større eller mindre grad i udformningen af de to byrum og resten af gågaden. Frederikshavn Kommune har ikke købt retten til at bruge de resterende 12 deltageres forslag.

Hovedpræmien tildeles forslaget indsendt af Juul | Frost fra København. Forslaget præmieres for det overordnede løsningsforslag, der sammentænker de to knudepunkter med kommunens igangværende strategi med at skabe stærke øst/vest forbindelser, lyder det.

Forslaget indsendt af Viktor Becker og Anna Lindgaard Jensen fra Stockholm præmieres som nummer to for det overbevisende forslag til en samlingsscene ved Kallstorvet: Et samlingssted i midtbyen der, udover at danne ramme for optræden, også inviterer til ophold og leg.

Dommerkomitéen har tillige præmieret to forslag med 12.500 kroner for deres konkrete og realiserbare ideer til spændende og aktivitetsskabende byrumsmøbler, der samtidig kan indgå som vind-reducerende elementer. De to forslag er indsendt af Kimthorsell Architects aps, Aarhus samt Simsand Architects, København.

En enstemmig dommerkomité ønsker ligeledes at fremhæve forslaget, indsendt af 1:1 landskab, Valby, for dets gennemarbejdede, velillustrere og indlevende forslag. Hædrende omtale gives også til forslaget fra Gustin Landskab, Aarhus for dets ideer til skulpturelle elementer, der på en gang er et æstetisk bidrag til byrummet og samtidig tilskønner forskellige aktiviteter og leg.

Fornyelsen af gågaden er en del af større projekt om en fornyelse af midtbyen i Frederikshavn, der går under navnet Mit Frederikshavn.