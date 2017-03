HJØRRING: Onsdag 1. marts slog Dansk Folkehjælp dørene op til en ny genbrugsbutik i Bispensgade 91, i Hjørring. Med åbningen tilbyder Dansk Folkehjælp nu genbrugstøj, retro-møbler og brugsgenstande til byens borgere. Alt overskud fra den nye butik går til at hjælpe udsatte grupper.

De frivillige bag genbrugsbutikken i Hjørring har knoklet med at få lokalerne klar til åbning, og resultatet kan nu tages i brug til gavn for lokalområdet.

Brugt tøj, retro møbler og brugsgenstande præger i stigende grad indretningen i danske hjem. Der genbruges og upcycles i den grad, og det er ikke ualmindeligt at blive præsenteret for det bedste genbrugs-kup af venner og bekendte. Ifølge dba.dk havde 6 ud af 10 danskere sidste år enten købt eller solgt noget brugt og omkring 12 procent af alle de ting, danskerne købte, var brugte.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem udtaler:

- Vi prøver at slå tre fluer med ét smæk. For det første kan danskerne aflevere deres brugte effekter til os i stedet for at smide tøj, brugsgenstande og møbler ud. For det andet kan vi rejse midler til at hjælpe udsatte familier i lokalområdet og for det tredje får dem med begrænsede midler, råd at købe genbrugseffekter af kvalitet.

Dansk Folkehjælps Hjørring afdeling arbejder med at tilbyde feriehjælp og julehjælp til fattige familier, ligesom afdelinger i flere år har tilbudt netværksaktiviteter for udsatte familier i lokalområdet. Som noget nyt er afdelingen begyndt at lave omsorgsarbejde for enlige ældre via projektet SeniorNET.

Jette Videnkjær, der er formand for Dansk Folkehjælp i Hjørring, glæder sig over onsdagens store rykind.

Hun oplyser, at man allerede har en snes frivillige tilknyttet butikken, men at man godt kan bruge flere. Dansk Folkehjælp er naturligvis taknemmelig, hvis man selv kan fragte sine sager hen i butikken - men skulle man ligge inde med tunge møbler, man ikke selv kan fragte, så er der også mulighed for afhentning.

Hvis man vrider armen lidt rundt på hende, så drister hun sig til at komme med et skøn over kasseapparatets klingen i nærmeste fremtid.

- Det ville være flot, hvis vi kunne få et overskud hver måned på 15.000 kroner - men nu må vi se, lyder det fra formanden.tn