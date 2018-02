Ny gorillaunge vækker glæde i jysk safaripark

Der er kommet en ny gorilla til flokken i Givskud Zoo. Hungorillaen Chuma har født, og personalet er overbeviste om, at det er en hanunge. Det skriver Givskud Zoo i en pressemeddelelse.

Det kan være svært at spotte kønnet hos nyfødte, men parkens dyrlæge og den faste dyrepasser tror bestemt, at det er en hanunge.

Direktøren i Givskud Zoo, Richard Østerballe, er glad for tilgangen af den nye gorillaunge.

- Gorillaer er truede, så for arten som helhed er det vigtigt med fødsler og avl i zoologiske haver. Så vi er rigtig glade for at have fået en unge, siger han i pressemeddelelsen.

Det er den anden gorillaunge, der er født i Givskud Zoo i 2018. Den første viste sig dog at være dødfødt.

/ritzau/