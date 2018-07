Ny havnetrappe i Strandby

STRANDBY: Havnen i Strandby har fået en ny attraktion, som både bruges af folk til bens og folk i kajakker og kanoer.

Det er en ny trappe lige enden for Den Blå Cafe.

Trappen er anlagt ud i havnebassinet og betyder, at man nu næsten når havoverfladen.

Det betyder, at det er langt enklere at fortøje sin kajak og hoppe på land og strække benene.

Under Sjov tirsdags-arrangementet var det tydeligt, at den nye bro, der er lavet blandt andet med LAG-midler, falder i borgernes smag.

Faktisk var trappen tæt-pakket.

Og det nød blandt andet FDF’erne godt af.

Preben Hald klarede kanoaktiviteten fra den nye trappe under Sjov tirsdag.

De har kanoture som speciale her under Sjov Tirsdag og det var såmænd FDF’ernes formand Preben Hald, der var draget til havns for at styre kano-aktiviteten.

- Nu er trappen ved at være færdiggjort, så vi også kan fortøje kanoerne - så det er bare super, siger Preben Hald.

Og nu vi er ved Preben Hald og i et købstadsjubilæumsår, så kunne det måske være passende at fortælle, at Preben Hald også er jubilar.

I år er det nemlig 30 år siden FDF’ernes daværende formand Marcus Aaen stoppede og overdrog tøjlerne til Preben Hald.

Dem har han holdt lige siden.

Dette hverv har ikke holdt ham fra at stå i spidsen for de berømte havnedueller under Havnefesten år efter år, være idemand til Strandby Plakaten og senere Strandby Kalenderen - for når man brænder for det frivillige arbejde, er det svært at sige nej.

Så fik vi lige det på plads - og trappen, ja den er også kommet for at blive - og blive brugt.

Som det kan ses af billedet er det nemt at ”parkere” kanoen ved den nye trappe