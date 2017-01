HJØRRING: Vendsyssel FF har i den forgangne uge haft tre spillere på prøve, og mandag ankom en ny spiller for at teste sig selv hos den nordjyske 1. divisionsklub.

Der er tale om den hollandske offensivspiller Ninos Gouriye, der skal træne med klubben mandag og resten af ugen ud.

Han spillede indtil i sommer for de rumænske mestre Astra Giurgiu, og i efteråret har han spiller for SC Cambuur i hjemlandet.

- Ninos Gouriye har et meget spændende CV med mere 80 kampe i den bedste hollandske række, kampe fra den bedste rumænske række samt ungdomslandskampe for Holland, og vi forventer at se en spiller på et højt niveau i den kommende uge, siger formanden for det sportslige udvalg Erik Rasmussen.

Der var også to hollandske spillere på prøve i den seneste uge, ligesom danske Marin "Polle" Christensen har trænet med.