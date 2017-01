HIRTSHALS: Pia Fonseca, tidligere indehaver af Bindslev Hotel, bliver ny hotelchef på Fyrklit fra 1. marts 2017.

- Det er med stor tilfredshed at bestyrelsen nu kan byde Pia Fonseca velkommen. Pia er udvalgt blandt 40 ansøgere, og med sine 22 års erfaring som indehaver af Bindslev Hotel, får vi en hotelchef med et godt og bredt erfaringsgrundlag, siger Ingemann Brixhuus, formand for ejerlejlighedsforeningen Fyrklit.

Med en investering på den gode side af 50 millioner gennem de seneste år, har Fyrklit undergået en omfattende renovering.

- Samtidig har vi med overtagelsen af driften af restaurant og kursusaktiviteterne i eget regi siden 2012, og ikke mindst med ansættelsen af ny køkkenchef og restaurantchef sidste år, fået en mærkbar stigning i driften, oplyser Ingemann Brixhuus.

Sidste efterår søsattes også en ny eventserie Fyrklit Alive, som er blevet godt modtaget. Der var udsolgt til en koncert i fredags, og det gælder også den næste koncert den 10. februar.

- Det giver et solidt grundlag for at videreføre succesen for den nye hotelchef, og vi er i bestyrelsen overbeviste om, at Pia Fonseca vil tilføre endnu flere aktiviteter og events, fortæller formanden.

Da Pia Fonseca samtidig bor i Hirtshals, har hun en stor lokal berøringsflade, og et godt indblik i de forhold der hersker i lokalområdet. Hun afløser Anders Thorsager, som skal være hotelchef for et nyt hotel i Blokhus.