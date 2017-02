AALBORG: Tirsdag 21. februar åbner en ny butik i Shoppen, Aalborg.

H&M-butikken udvides med 360 kvadratmeter, og det giver plads til H&M Home, som er en butik med boligindretning og interiør.

Den nye afdeling vil være en separat afdeling og får indgang både fra centergangen og fra børne- og herreafdelingerne i den nuværende del af H&M-butikken.

- Først og fremmest er vi glade for, at vi har fået mulighed for at udvide vores butik i Shoppen. Det giver os mulighed for at ekspandere og vise endnu mere af, hvad vi står for - blandt andet H&M Home, som vi er rigtig glade for nu også at kunne tilbyde vores kunder i Aalborg, siger H&M’s danske direktør, Christel Friis-Mikkelsen.

Der er 36 medarbejdere i Shoppen, og i forbindelse med udvidelsen er der indtil videre ansat to nye medarbejdere.