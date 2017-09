Ny iPhone kan snart købes

VERDEN: De sidste fem år har Apples iPhone-event båret præg af en del ligheder, når det kommer til salgsstart og offentliggørelse. Det skriver MacRumors.com.

Eventen har fundet sted enten i første eller anden uge af september - hvorefter forudbestillingerne er startet kort efter. Og den endelige salgsstart på de første markeder omkring 10 dage efter.

Derfor ventes det, at Apple endnu engang gør brug af denne fremgangsmåde. Forudbestillingerne på iPhone 8 vil derfor starte fredag den 15. september 2017. Mens den endelige salgsstart på de første markeder vil være fredag den 22. september 2017.

Om Danmark vil være med i første runde af lande er sandsynligt. Med iPhone 7 og iPhone 7 Plus kom Danmark for første gang med i den allerførste salgsstartrunde. Det kaldes i Apple-sprog “Tier 1". Derfor kan man godt forvente, at vi også i år vil være med blandt de første markeder. I øvrigt er Danmark et af de lande i verden, hvor iPhone har den største udbredelse i forhold til indbyggertal.

Apple har vanen tro ikke kommenteret på de mange rygter og spekulationer omkring eventen tirsdag den 12. september. Men rygterne svirrer om, at Apple vil offentliggøre hele tre nye iPhone-modeller. Navnene er mere uvisse, men kan blive alt fra iPhone X, iPhone Edition til iPhone 8 - samt måske også iPhone 7S og iPhone 7S Plus.

