Ny kæde vil tilbyde autohjælp

HJØRRING: 18 udbrydere fra SOS Dansk Autohjælp har skabt Redning Danmark, der står klar til at hjælpe, når alle partnerne i løbet af kort tid er løst af deres kontrakter.

En af hovedmændene bag Redning Danmark er Uffe Dalsgaard, Hjørring, Han oplyser, at den nye kæde ikke skal til at markedsføre sig over for alle landets bilister:

- I første omgang satser vi på at blive underleverandører til for eksempel forsikringsselskaber og bilforhandlere, der tilbyder deres kunder vejhjælp.

I Nordjylland får Redning Danmark i første omgang stationer i Hjørring, Sæby, Aalborg, Kastbjerg ved Hadsund og i Aars.

Hos SOS Dansk Autohjælp ser direktør Ellen Trolle med sindsro på udsigten til ny konkurrence. Kæden har svaret ved at hyre nye partnere i Thisted, Støvring, Brovst, Hjørring og Nørresundby.

