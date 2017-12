Ny krise truer Japans og Sydkoreas aftale om sexslaver

En aftale indgået i 2015 mellem Japan og Sydkorea om sydkoreanske kvinder, der blev tvunget til at arbejde i den japanske hærs militære bordeller under Anden Verdenskrig, imødekommer ikke ofrenes behov.

Det mener den sydkoreanske udenrigsminister, Kang Kyung-wha.

Japans udenrigsminister, Taro Kono, reagerede øjeblikkeligt på udtalelsen med en advarsel om, at ethvert forsøg på at ændre den indgåede aftale om de såkaldte "comfort women" er uacceptabel og vil bringe relationerne mellem de to lande i fare.

- Den japansk-sydkoreanske aftale er indgået mellem de to landes regeringer, og det internationale samfund tillægger den stor betydning. Forsøg på at ændre den er uacceptable, siger Kono.

Aftalen fra 2015 indebar en japansk undskyldning til ofrene og erstatninger til overlevende. Aftalen blev rost af Sydkoreas tidligere præsident, den nu fængslede Park Geun-hye.

Men Parks efterfølger, præsident Moon Jae-in, har lagt op til, at aftalen skal ændres, fordi den ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til meninger, som er udtrykt af ofrene for det japanske sexslaveri.

- Aftalen er sårende for ofrene, og den afspejler ikke ofrenes holdninger, siger den sydkoreanske udenrigsminister.

Sagen kan hurtigt eskalere til en alvorlig krise mellem de to lande på et tidspunkt, hvor de samarbejder om at forhindre en eskalerende konflikt med det atombevæbnede Nordkorea.

Sydkorea anslår, at 200.000 kvinder blev tvunget til at være på bordeller for den japanske hær.

Kvinderne, som i Japan er blevet kaldt "comfort women", var hovedsagelig fra Korea - men også fra Kina, Indonesien, Filippinerne og Taiwan.

Sexslaverne under Japans kejserlige hære blev tvunget til at være på bordeller mellem 1932 og 1945. En sydkoreansk kvinde, der har søgt erstatning fra Japan, har fortalt, at hun fra 1941 blev voldtaget af mellem 30 og 40 japanske soldater om dagen.

Forholdet mellem Sydkorea og Japan har ofte været meget spændt på grund af Japans krigsforbrydelser, som ifølge sydkoreanerne ikke er blevet undskyldt tilstrækkeligt.

Aftalen fra 2015 indebar, at Japan skulle betale lidt over 54 millioner kroner i erstatninger til en fond for ofrene.

