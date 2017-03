THISTED: På nuværende tidspunkt sidder der fire kvinder i kommunalbestyrelsen i Thisted.

Med selskab fra 19 mænd giver det kommunen en absolut bundplacering i Midt- og Vestjyllands kamp for kvinder på posterne.

På landsplan er der gennemsnitligt 27 procent kvinder i kommunalbestyrelserne, men i Thisted er det tal nede på 17 procent.

Mette Kjærulff (A) er ny kandidat til kommunalvalget, og hun håber, at hun kan være med til at lave om på den statistik.

- Man skal selvfølgelig have de bedste kandidater ind, men det er vigtigt, at der er nogle kvinder, som kan komme med et lidt mere nuanceret blik på især de bløde områder, siger hun.

Hun flyttede til byen for fire år siden, og som mor til to børn har hun fået indblik i nogle af de bløde områder, som hun oplever får for lidt fokus i kommunalbestyrelsen.

- Det hele handler ikke kun om erhvervsliv, vindmøller og Hanstholm havn, men det kommer det til, hvis der ikke er nogen, der taler kvindernes sag i byrådet, siger hun.

Mette Kjærulff er klar til at kæmpe for en plads i byrådet ved næste valg, og den 29-årige kandidat håber på at kunne inspirere andre kvinder til at stille op.