Ny lavine stopper håb om togdrift i begravet skisportssted

Onsdag kunne indesneede turister i skisportsstedet Zermatt lige nå at håbe på, at et eftermiddagstog kunne fragte dem fra området sent onsdag eftermiddag.

Men ifølge det britiske medie Mail Online har en lavine nu gjort det umuligt.

Byens hjemmeside oplyste tidligere, at man forventede at kunne få togdriften i gang sent onsdag eftermiddag. Men det bliver ifølge det britiske medie ikke til noget.

I stedet tilbydes turister, at de kan blive fragtet væk fra området i en helikopter for 50 euro, skriver mediet 20 Minuten.

13.000 turister har været fanget i Zermatt, der ligger i de schweiziske alper ved Matterhorn, i to dage.

Ifølge Mail Online estimeres det, at 300-400 af dem er blevet fløjet ud af området med en helikopter de sidste par dage.

Skidestinationer i Schweiz har oplevet kraftige snefald de sidste døgn. Flere steder er der faldet over en meter sne på et døgn.

Den store mængde sne betyder, at myndigheder har måtte lukke pister på grund af lavinefare.

Byen Zermatt har omkring 5500 indbyggere og kan huse op mod 13.400 turister.

Den ligger i 1620 meters højde i delstaten Valais og er omgivet af en række bjergtinder, der rager op i over 4000 meters højde.

Matterhorns berømte top er et ikon for bjergbestigning i Alperne. Bjerget ligger på grænsen mellem Schweiz og Italien og er 4478 meter højt.

/ritzau/AFP