DRONNINGLUND: Dronninglund Slot skal have en helt ny ledelse. Samarbejdet med direktør Kent Stoltenborg er stoppet.

Bestyrelsen har udpeget erfaren hotelmand til at drive slottet, mens der søges efter ny ledelse. Det er Lasse Rosenberg, der til dagligt står i spidsen for Hjorths Badehotel i Kandestederne ved Skagen.

- Dronninglund Slot skal rumme det hele, og slottets bestyrelse vil i de kommende måneder gå efter at finde den rette til at lede slottet ind i fremtiden, fortæller formand Carl Chr. Pedersen til NORDJYSKE.

Bestyrelsen har i gensidig forståelse med nu tidligere direktør Kent Stoltenborg opsagt samarbejdet, og han er fratrådt sin stilling. Der er desuden kommet ny mand på formandsposten, idet tidligere næstformand Carl Chr. Pedersen tager over efter den mangeårige formand Ove Thomsen.

Ove Thomsen fortsætter dog sit arbejde i slottets bestyrelse - nu som næstformand.

Fra årsskiftet er Lasse Rosenberg tiltrådt som midlertidig leder af Dronninglund Slot.

- Vi er glade for at have fundet en erfaren mand til at drive slottets mange aktiviteter i de kommende måneder siger formand Carl Chr. Pedersen og fortsætter:

- Hjorths Badehotel har vinterlukket frem til 1. april. I den periode har Lasse Rosenberg sagt ja til at stå for den daglige ledelse af Dronninglund Slot.

- Jeg har med glæde og stolthed sagt ja tak til tilbuddet om at drive Dronninglund Slot, indtil bestyrelsen har fundet den rette kandidat til jobbet, siger Lasse Rosenberg. Dronninglund Slot er et sted med utrolig meget og spændende historie og har et stort potentiale til at blive det foretrukne sted for valget af arrangementer og slotsophold i Danmark og selvfølgelig af udenlandske besøgende.