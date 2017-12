Ny mand i spidsen for Hotel Hanstholm

HANSTHOLM: Søren Overgaard Plet forlader efter næsten 20 års ansættelse Montra Hotel Hanstholm. Ny direktør bliver Tom Boye, der i dag er direktør for Montra Skaga Hotel i Hirtshals. Han skal fremover varetage direktørjobbet på begge hoteller.

Søren Overgaard Plet skal fremover arbejde i vinbranchen.

- Det har været 20 fantastiske år på Hotel Hanstholm med fuld fart på. Jeg har mærket efter og fundet ud af, at tiden er den helt rigtige til at prøve noget andet. Samtidig har jeg fået mulighed for at arbejde med vin, som har min store interesse, siger han.

Driften af Hotel Hanstholm fortsætter uændret, da det er den samme medarbejderstab, der fører hotellet videre.

Søren Casparij, bestyrelsesformand for Montra Hotel A/S, forklarer, at der opnås yderligere synergier ved at drive hotellerne i Hanstholm og Hirsthals med samme direktør.