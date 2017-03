HJØRRING: Disse dage ligner et godt tidspunkt at være offensiv hjemmebanedebutant på, når man ser på nordjysk elitefodbold.

Først scorede AaB’s Jakub Sylvestr hattrick i søndagens sejr på 3-0 mod Silkeborg IF. Tirsdag aften gjorde Vendsyssel FF’s Ninos Gouriye næsten AaB’eren kunsten efter. To mål og en assist tegnede debutanten sig for, da Vendsyssel smadrede HB Køge med 4-0.

- Min egen præstation var meget god. Men jeg synes, at vi som hold gjorde det rigtig godt. Vi gav næsten ingen chancer væk, så det var meget godt. Vi både forsvarede og angreb kollektivt igennem hele kampen, siger hollandske Ninos Gouriye.

I debuten i DBU Pokalens ottendedelsfinale placerede cheftræner Erik Rasmussen Ninos Gouriye på kanten.

Da han blev hentet til Vendsyssel denne vinter, brugte den nu fyrede Joakim Mattsson offensivspilleren som hængende angriber. Offensivspilleren har ikke umiddelbart en favoritplads blandt de to.

- Det er lige meget for mig. Jeg vil bare gerne spille. Hvis jeg spiller wing, gør jeg det, og hvis jeg skal spille angriber, gør jeg det. Jeg mener, jeg kan spille begge pladser meget godt, så jeg spiller, hvor træneren placerer mig, siger Ninos Gouriye.