Ny midlertidig aftale sikrer U21-landsholdssamling

Fodbold: Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen er blevet enige om, at U21-landsholdet foreløbig kan træne og spille kampe uden en ny landsholdsaftale.

Det bekræfter U21-landstræner Niels Frederiksen, som mandag samles med U21-landsholdet i Aalborg, hvor holdet forbereder sig til fredagens hjemmekamp mod Georgien og næste uges udekamp i Finland.

Spørgsmål: Er du blevet lovet, du kan gennemføre den her landsholdssamling?

- Jeg er oppe på hotellet i Aalborg lige nu. Der er de første 12-14 spillere mødt ind, og de sidste møder ind her inden middag, og vi har en træning i eftermiddag. Så alt er, som det skal være. Jeg glæder mig til at komme ud på træningsbanen.

- Jeg blander mig ikke i forhandlingerne, men jeg kan konstatere, at spillerne er mødt ind, og vi skal ud at træne.

- Og så kan jeg konstatere, at DBU har sikret, at spillernes forsikringer, bonusser og honorarer er på plads, som de nu skal være. Og så bruger jeg egentlig ikke mere tid på det, siger Niels Frederiksen.

Den seneste måned har der ikke været en ny landsholdsaftale på plads for kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold.

For to uger siden indgik DBU og Spillerforeningen en midlertidig aftale, der sikrede, at kvindelandsholdet kunne stille op til VM-kvalifikationskampen i Ungarn. Den aftale er udløbet, og det er derfor en ny særskilt aftale, som sikrer U21-samlingen.

