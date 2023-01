Ny Netto på vej: Slår dørene op om få måneder

VESTBJERG:Hvis du gerne vil handle i Netto, så får du en helt ny mulighed senere i år.

Nu kan du nemlig se det første, synlige bevis på, at arbejdet med at etablere en spritny butik samt parkeringspladser er gået i gang i Vestbjerg nord for Aalborg.

Netto kommer til at ligge tæt på byens to øvrige dagligvarebutikker, Coop365 og Spar. Foto: Lars Pauli

Vi har været i kontakt med ejeren, Salling Group, for at få flere detaljer, og vi kan fortælle, at Vestbjerg er valgt, fordi koncernen ser den som en attraktiv by med et godt opland.

Den kommende Netto bliver på 1040 kvadratmeter, og der bliver omkring 50 parkeringspladser.

Hvis ellers vejret arter sig, er det planen, at dagligvarebutikken åbner i løbet af juni.

Med åbningen følger også arbejdspladser, og Salling Group forventer 25 til 30 medarbejdere fordelt på fuld- og deltid.

Salling Group oplyser, at Vestbjerg er valgt, fordi det er en attraktiv by med et godt opland. Arkivfoto: Claus Sjödin

Du finder den kommende Netto på Mejlstedvej 25 i Vestbjerg, hvor der i forvejen er to dagligvarebutikker, Spar og Coop365.