Ny optimisme hos nordjyske bønder

NORDJYLLAND:Årsmødet i LandboNords ØkonomiRådgivning blev for nylig afholdt i lyset af spritnye tal, der viser, at 2019 for flere nordjyske landmænd blev et markant bedre år end 2018.

Mest markant er, at indtjeningen for de nordjyske svineproducenter er steget, mens mælkeproducenterne og planteavlerne er ved at få rettet op efter tørkehøsten 2018.

- Nogle gange bliver vi nødt til at minde hinanden om, at der fortsat er penge at tjene i landbruget. Det er der nu, og det vi oplever i øjeblikket, giver grund til optimisme for mange af os. Men det er også vigtigt at understrege, at vi bliver nødt til at holde fokus på fundamentet for vores virksomheder – blandt andet ved at investere i løsninger, som vi også kan få gavn af i knap så gode år, siger Martin Andreasen, formand for LandboNords Økonomiudvalg, i en pressemeddelelse.

Turbo på digitaliseringen

Til årsmødet fik de 260 deltagere de seneste nye prognoser for indtjening og afsætningsmuligheder. Blandt andet baseret på den mest valide datamængde fra over 400 landbrugsregnskaber som LandboNord har lavet i samarbejde med rådgivningsvirksomhederne SAGRO, LandboSyd og velas.

2020 forventes at blive et økonomisk fornuftigt år, men også et år, hvor der for alvor bliver sat turbo på digitaliseringsområdet, som LandboNord har arbejdet med i flere år.

Til årsmødet blev der blandt andet slået et slag for økonomiværktøjerne Dashboard og eOverblik, der giver landmænd et unikt indblik i produktionen.

- Allerede nu kan vi se, at de landmænd som har valgt at få Dashboard eller eOverblik, bliver stærkt motiveret af løbende at kunne følge med i de vigtigste nøgletal. Fra tidligere at have en fornemmelse, så har landmanden og hans team nu konkrete tal at gå efter undervejs. På den måde bliver det nemmere at motivere hele holdet til at nå i mål, siger vicedirektør Andreas H. Brandt.