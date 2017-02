Det indeholder aftalen

Dansk Industri og CO-industri er enige om en treårig overenskomstaftale. Her er hovedpunkterne:

- Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kroner, forhøjes gradvist til 119,65 kroner over tre år.

- Genetillæg reguleres med 1,6 procent i hvert overenskomstår.

- Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage.

- Støtte til aftalt uddannelse, eksempelvis ordblindeundervisning, udvalgte erhvervsuddannelser for voksne og udvalgte moduler på akademi- og diplomuddannelser.

- Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

- Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage per år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgskonto.

- Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.

- Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.

Kilde: Dansk Industri

/ritzau/