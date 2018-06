Ny plan sparer 21 mio. til arkæologer

BRØNDERSLEV: Her boede de første mennesker i Brønderslev. Der var et højdedrag, så herfra kunne man på afstand se fjender. Nu skal der bygges igen på det område, der for mange hundrede år siden udgjorde byens første, men dengang også mondæne bebyggelse.

Det er det sidste område i Brønderslevs nordby - nord for Ådalen - der nu skal bebygges. Men det store spørgsmål er, hvad området skal hedde.

Det får borgerne nu mulighed for at få indflydelse på. Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har nemlig opfordret borgerne til at komme med ideer.

- Vi har tidligere talt om, at området skulle relatere til Høvding Brunder, som Brønderslev er opkaldt efter, og som måske boede på stedet.

- Men alle muligheder er i spil, forsikrer formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), der håber at få mange ideer fra borgere.

Ideerne skal på bordet inden teknik- og miljøudvalgets møde mandag 25. juni. Forslagene sendes til teknisk forvaltning.

Der var tidligere planlagt byggeri af mindre huse, men traditionelt boligbyggeri ville betyde, at hele området skulle undersøges for arkæologiske fund. Men nu udlægges der såkaldte punkthuse.

Det betyder, at der kun skal ske arkæologiske undersøgelser i byggefelterne, der bliver på 400 kvadratmeter.

Der udlægges 15 udsigtsgrunde på omkring 2000 kvadratmeter samt tre skovparceller på det sidste område.

- Ved kun at foretage arkæologiske udgravninger, hvor der skal bygges, spares der ca. 21 mio. kr. i forhold til, hvis hele området skulle undersøges, fortæller Karsten Frederiksen.

Vejserviceringen sker ved en forlængelse af Vrangdrupvej. Der er ingen planer om at lægge fjernvarme til området nord for Ådalen, da der bliver tale om lavenergi byggeri.

Han fortæller, at der er interesse for større grunde.

- De kommer til at ligge fantastisk godt, og de bliver uden tvivl eftertragtede, mener Karsten Frederiksen.