Ny pointdeling for Jammerbugt

FODBOLD: Jammerbugt FC i 2. divisions gruppe 2 måtte nøjes med et enkelt point, da lørdagens hjemmekamp mod Aarhus Fremad endte 1-1.

De østjyske gæster kom foran efter et kvarters spil. Kort inde i anden halvleg fik Zander Hyltoft udlignet for Jammerbugt, men sejrsmålet udeblev.

- Det var en kamp, vi skulle have haft mere ud af. Vi skabte rigtig mange chancer, men vi manglede lige den sidste skarphed, og så synes jeg også, at vi blev ofre for nogle dommerfejl, hvor vi både blev snydt for et straffespark og fejlagtigt fik et mål annulleret, lyder det fra Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Efter to kampe er Jammerbugt FC noteret for to point, efter at sidste weekends premiere ude mod Brabrand også endte 1-1.

- Det er to gode hold, vi har mødt, og jeg er egentlig tilfreds med mange ting, men vi skulle have haft to point mere for, at jeg kan sige, at det havde været rigtig godt, siger Bo Zinck.