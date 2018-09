Ny rapport: God ledelse giver mindre stress og sygefravær

DANMARK: Både ledere og ansatte er ofte stressede, og begge grupper oplever problemer med arbejdspres og ledelseskvalitet.

Det viser en ny omfattende undersøgelse om ledelse og psykisk arbejdsmiljø, som COWI har udført for hovedorganisationen FTF, med svar fra 9.641 personer, herunder 702 ledere.

Mere end hver femte leder og medarbejder er stresset ofte eller hele tiden. Blandt årsagerne er et højt arbejdspres og manglende balance mellem krav og ressourcer.

Rum til forbedring

Den nye rapport viser samtidig, at ledelseskvalitet har stor betydning for stress og sygefravær, og det gælder både for ledere med personaleansvar og menige medarbejdere.

Generelt oplever halvdelen af FTF’erne en høj ledelseskvalitet, og der er en relativt høj grad af tillid mellem medarbejdere og ledere, viser undersøgelsen

Samtidig er der dog rum til forbedring: Omkring hver fjerde oplever middel ledelseskvalitet, mens næsten hver fjerde FTF’er oplever ringe ledelseskvalitet. Og selv om mange vurderer, at de får social støtte fra deres nærmeste leder, gælder det ikke for en ud af seks.

Fravær falder når ledelsen er god

Den positive nyhed er, at stress blandt FTF’erne falder til en fjerdedel og sygefraværet til det halve, når de oplever god ledelse.

Problemer med ledelseskvaliteten rammer også lederne selv. Kun lidt over halvdelen af lederne oplever, at der er en høj ledelseskvalitet på arbejdspladsen. De oplever især, at deres nærmeste leder ikke er god til at løse konflikter. Det samme gør sig gældende for medarbejderne.

Mange ledere oplever desuden, at de mål og krav, der er styrende for deres arbejde, ikke understøtter kvalitet i arbejdet og ikke bidrager til et godt arbejdsmiljø. Hver fjerde leder (25 %) siger, at der mangler balance mellem krav og ressourcer.