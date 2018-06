Ny regionsdirektør på plads

MARIAGERFJORD: Brian Kristiansen er pr. 1. juni udnævnt til Regionsdirektør i Sparekassen Vendsyssels region Mariagerfjord.

Her vil Brian Kristiansen fremover få ansvaret for 3 afdelinger i Mariager, Hadsund og Hobro og ca. 45 medarbejdere.

Brian Kristiansen er 47 år og har efter 23 år i banksektoren en solid erfaring med sig. Senest har Brian været afdelingsdirektør for Sparekassen Vendsyssels erhvervsafdeling, hvor han fortsat også vil have sit daglige virke.

- Jeg havde ikke de store betænkeligheder ved at sige ja tak til jobbet som Regionsdirektør i Mariagerfjord. Jeg kender kunderne, jeg kender markedsområdet og sidst men ikke mindst kender jeg alle medarbejderne. Det gør jeg qua, at jeg har været ansat i Østjydsk Bank siden 1995, og sammen med alle mine dygtige kolleger glæder jeg mig til at udvikle forretningen i Region Mariagerfjord. I Sparekassen Vendsyssel træffes de fleste beslutninger lokalt i afdelingerne, hvilket betyder korte kommandoveje. Sund fornuft, nærvær og handlekraft er centrale nøgleord i Sparekassen, og netop de faktorer harmonerer med min opfattelse af, hvordan et pengeinstitut skal fungere - ikke mindst til glæde for kunderne, siger Brian Kristiansen og fortsætter: - De første 3 måneder der er gået siden Sparekassen Vendsyssel overtog Østjydsk Bank er forløbet over al forventning. Vi er blevet taget rigtig godt imod i Sparekassen Vendsyssel og vigtigst af alt bevarer vi alle afdelinger og medarbejdere. Sparekassen Vendsyssel er en stærk og lokal garantsparekasse, hvis fornemmeste opgave er at styrke sine kunder og lokalområdet. Vi er således kommet styrket ud af situationen, slutter Brian Kristiansen.

Uddannelsesmæssigt har Brian en traditionel bankuddannelse, suppleret med finansiel videreuddannelse, akademimerkonom og HD i finansiel rådgivning. Privat er Brian Kristiansen gift med Betina, som er pædagog og sammen har de to piger - Maria på 17 år som starter på gymnasiet efter sommerferien og Sara på 18 år som afslutter 3.G denne sommer. Brian bor på en nedlagt ejendom mellem Randers og Mariager og fritiden bruges gerne på jagt og fiskeri.