Ny rekord: 11.000 nye østarbejdere på et år

DANMARK: Inden for det seneste år har 11.000 nye østarbejdere fundet arbejde i Danmark - eller hvad der svarer en stigning på 10 procent på et år. Det viser tal fra Jobindsats.dk, som Fagbladet 3F har trukket.

Det bringer det samlede antal østarbejdere i Danmark op på 121.000 personer - og dermed er der nu flere østarbejdere i Danmark, end der er borgere i landets femtestørste kommune, Esbjerg, Det skriver Fagbladet 3F.

Det er særligt inden for bygge- og anlægsbranchen, at østarbejderne har fået fodfæste. Her er antallet af østarbejdere steget med 21 procent på bare et år, viser tal fra Jobindsats.dk.

Ifølge centerleder Søren Kaj Andersen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet, så er der intet, der tyder på, at antallet af østarbejdere i Danmark vil falde i fremtiden

.- Vi har set andelen af østarbejdere stige i de senere år, og på et tidspunkt skulle man jo synes, at kurven burde flade ud. Men der er ingen tegn på, at det stopper foreløbig, også selv om antallet nu er ganske højt, siger han.

Hos Dansk Byggeri ser man ikke et stigende antal østarbejdere som nogen hæmsko. Tværtimod mener Maria Schougaard Berntsen, chefkonsulent i Dansk Byggeri, at arbejderne fra Østeuropa styrker det danske arbejdsmarked.

- Vi ser på udviklingen med rimelig ro. Niveauet er bestemt ikke alarmerende og vi betragter østeuropæisk arbejdskraft som et godt supplement til den danske arbejdskraft. Især i en tid som nu, hvor der begynder at være mangel på arbejdskraft i flere brancher. Det er selvfølgelig klart, at de skal behandles lige så godt som deres danske kolleger, siger hun.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen, så kan det store rykind af østeuropæisk arbejdskraft skabe et parallel-arbejdsmarked i Danmark, hvor vilkår og løn, som vi kender det, smuldrer på kort tid.

- Ved så store indtog af udenlandsk arbejdskraft ser vi ofte, at der opstår bobler på arbejdsmarkedet, hvor vilkårene for arbejderne slet ikke lever op til de love og regler, som ellers gælder på området, siger han.

Stigningen er ny rekord, og det giver panderynker hos forbundssekretær hos 3F, Henning Overgaard:

- Vi ved fra store forskningsundersøgelser, at udenlandsk arbejdskraft betales langt lavere end dansk. Vi kan se, at polske arbejdere arbejder for en timeløn, der reelt svarer til 80 kroner i timen. De får ingen feriepenge eller pension. Og det skaber et helt urimeligt løntryk på danske løn og standarder, siger han.