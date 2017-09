Ny rekord: Så langt kan el-bus køre på én opladning

TEKNOLOGI: El-biler findes i mange udgaver, og nu er også el-busser og el-lastbiler på vej.

El-bilerne er miljøvenlige og støjsvage, men indtil videre har rækkevidden været et problem. De kan langtfra køre lige så langt pr. "optankning" som benzinbiler.

Både el-lastbiler og el-busser er ved at blive produceret, og her er godt nyt, hvad angår kørslen mellem hver opladning.

Det amerikanske firma Proterra, som fremstiller el-drevne busser, har sat ny verdensrekord, når det gælder rækkevidden pr. opladning.

Proterras el-bus Catalyst E2 har kørt hele 1.102,2 miles, ca. 1770 km, på én opladning, oplyser selskabet.

Det var nu også en gevaldig stor opladning, for bussens batterier rummede hele 660 kWh.

[foto2]

Den lange testkørsel med el-bussen foregik på en bane i den amerikanske delstat Indiana.

Den nye længderekord er et væsentligt skridt frem mod et gennembrud for store, el-drevne køretøjer som busser, fastslår Proterra i en pressemeddelelse.

El-busser fra firmaet er i forvejen taget i brug flere steder i USA, heriblandt i millionbyen Chicago.

Læs mere om Proterra her.

Se video om Proterras el-busser i Chicago herunder: