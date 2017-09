Ny rekord: Svømmede 180 meter på et åndedrag

NYBORG: Den danske fridykker Stig Pryds har lørdag sat ny verdensrekord i dyk i åbent vand.

Den 44-årige dykker slog den hidtidige rekord på 177 meter på et enkelt åndedrag.

Dykkeren slog ifølge fyens.dk rekorden med tre meter og endte med at tilbagelægge 180 meter.

Rekorden blev sat i havnebassinet i Nyborg, hvor fridykkeren under overværelse af flere hundrede borgere svømmede langs havnekajen.

Stig Pryds har tidligere sat både dansk og nordisk rekord i fridyk ned til 98 meters dybde.

Med lørdagens rekord har Stig Pryds sikret sig en plads i Guinness Rekordbog.

Stig Pryds, der lider af en gigtsygdom, har tidligere udtalt, at han med sine spektakulære dykninger ønsker at vise, at sund kost og træning kan være vejen til store resultater.

Selv om Pryds nu kan kalde sig rekordindehaver, gik lørdagens dyk ikke helt som forventet.

Det fortalte han ifølge flere mediers livetransmission, da han kom op fra vandet.

- Umiddelbart inden jeg hoppede i vandet, tænkte jeg: Hvorfor gør jeg det her. Jeg var vildt nervøs. Normalt skal pulsen være meget lav, sagde Stig Pryds.

Han fortalte også, at han havde håbet på lidt varmere vejr.

- Ham, der satte rekorden før mig, var fra Venezuela, og det foregik i dejligt varmt vand, lød det fra en frysende verdensrekordindehaver.

/ritzau/