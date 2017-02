FREDERIKSHAVN: To rigtige madnørder er fra 1. marts klar til at sætte ekstra liv i området ved Søsportshavnen i Frederikshavn med åbningen af Restaurant NERD på stedet, der tidligere husede restauranterne Katfiz og senest Marianaen.

26-årige Michael Frølich er tilbage på det sted, hvor han i 2012 blev udlært som kok, og sammen med fynboen og tjeneren Ramon Thomas Krainer på 36 år er han ny lejer af stedet med den fantastiske havneudsigt.

De to mødte hinanden for seks år siden ved DM i champagne og østers i Løgstør, og de har også tidligere arbejdet sammen forskellige steder, men det er første gang, at de kommer til at stå som ledere af en restaurant.

Ramon kommer med stor erfaring indenfor branchen, og Michael har siden han blev udlært arbejdet i blandt andet Skagen og Aalborg.

- Sidste sommer fik vi muligheden for at leje stedet, da de tidligere lejere af Marinaen ville stoppe, og jeg ringede straks til Michael, som var med på idéen, og siden har vi renoveret alt det indvendige i restauranten og gjort det hele maritimt og i de rigtige farver og materialer, fortæller Michael.

Havnen et trækplaster

- Og uden for restauranten har vi store planer, for havnen har et stort potentiale, og vores placering i Søsportshavnen skal udnyttes, påpeger Ramon.

Han tænker blandt andet på at give gæsterne mulighed for at spise helt ud til vandkanten.

Kreativiteten får også lov at leve indendørs, for her har duoen tænkt sig at sætte en træjolle med is som buffet, så gæsterne virkelig kommer til at opleve det maritime.

Michael og Ramon mærker allerede inden åbningen stor interesse for stedet.

- Vi vil kunne klare selskaber op til 120 personer, og vi er allerede booket op med selskaber til langt ind i 2018, så det ser fornuftigt ud, siger de to nye lejere.

Fra starten får Michael og Ramon et par løsarbejdere som medhjælpere, men på sigt forventer de at få brug for flere.