AALBORG: Hvordan står de nordjyske klubber rustet til forårets vigtige kampe, hvorfor vender en spiller som Nicolaj Thomsen hjem til Danmark efter bare et halvt år i udlandet, og er Christian Bassogog AaB’s næste store millionsalg?

Det er nogle af de emner, der er på dagsordenen i den syvende udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast "Ripodsten". Her bliver der også givet karakterer til de nordjyske klubber fra Superliga til 2. division for deres ageren i transfervinduet. Gæsterne er Joakim Mattsson, cheftræner hos Vendsyssel FF, Dennis Ramonn Olsen, der er tidligere divisionsspiller og nuværende ungdomstræner hos AGF og sportsjournalist hos NORDJYSKE Søren Olsson. Du kan høre "Ripodsten i iTunes, SoundCloud mv. eller ved at klikke her.