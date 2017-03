Mand anholdt for drab

To tyve stoppet efter indbrud i vandværk

Helikopter på natøvelse over Nordjylland

Det bliver der sat fokus på i den niende udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast "Ripodsten". Derudover bliver der ladet grundigt op til den nordjyske topduel i 1. division, og set nærmere på udviklingen i Hobro IK. Gæster er Hobro IK’s sportschef Jens Hammer Sørensen, freelancejournalist Dennis Søndergaard og sportsjournalist hos NORDJYSKE Søren Olsson. Jens Otto Barsøe er vært. Udsendelsen kan høres i iTunes, Soundcloud mv., eller ved at klikke her .

AALBORG: AaB har fået en superstart på foråret med et rekordsalg af Christian Bassogog, to sejre og en ny bomber i front.

I den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast bliver der bla. set nærmere på AaB’s sæsonstart og et meget vigtigt forår for Hobro IK

Hobro IK går ind i et forår, der kan blive altafgørende for klubbens fremtid. Foto: Andreas Falck

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies