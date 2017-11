Ny Seat-SUV har fået prisskilt

BILER: Priserne er landet før bilen. Det er nemlig først til januar, at spanske Seat søsætter sin ny SUV, Arona, i Danmark, men op til weekenden afslørede den danske importør, hvad bilen skal koste - en bil som dumper lige ned i minefeltet af kompakte SUV-modeller som Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Crossland og Citroëns ny C3 Aircross.

Billigste udgave af Seat Arona - i øvrigt en af de seks finalister ved den forestående kåring af Årets Bil i Danmark 2018 - vil fra 6. januar kunne købes i butikkerne til 169.900 kr.

Den har en 1,0 liters TSI-benzinmotor på 95 hk og laveste udstyrsniveau Reference, der dog byder på væsentlige detaljer som automatisk nødbremse aircondition og 5" touchskærm.

Næste trin op er Arona Style fra 186.900 kr. og den tilbydes med samme motor eller en 110 hk TSI samt en 1,6 liters TDI på 95 hk. Udstyrs-niveauet er udvidet med bl. a. fartpilot og sædevarme.

På udstyrs-toppen er Arona Xcellence fra 206.900 kr. med samme motor-udbud som Style, men med eksempelvis parkeringssensor bag, klimaanlæg, nøglefri betjening, farvet tag, coming & leaving home light, regn- og lyssensor samt foldbare sidespejle i udstyrspakken udover detaljerne fra førnævnte versioner.

Endelig er der den sportslige Arona FR fra 219.900 kr. med Excellence-udstyr plus detaljer som Driveprofile med fire forskellige indstillinger, sportslæderrat, sportssæder, tonede ruder bag og dobbelte afgangsrør.

FR-modellen tilbydes med en 1,0 TSI på 115 hk eller en 1,5 TSI EVO 150 hk. motor. Her er det i øvrigt muligt at købe den 115 hk version med DSG-gearkasse for 15.000 kr.