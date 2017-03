BRØNDERSLEV: - 17 point i de seneste kampe, ud af 18 mulige, må vist siges at være tilfredsstillende, og det rette tidspunkt for Brønderslev-mandskabet at sætte slutspurten ind. Det siger en tilfreds formand for Hot Shots, Jeppe Bisgaard. Sejren blev på 7-4.

- Denne uges kamp mod Hvidovre FC var også en af de kampe vi burde vinde, men som ofte kan vise sig mere besværlige end forudset. Det gjaldt også denne kamp.

Hvidovre-holdet var ikke kommet for at grave sig ned, men for at spille den chance der altid er i enhver floorballkamp og holdet startede med at bringe sig i front, allerede efter fem minutters spil til stillingen 0-1, der gik dog ikke mere end 14 sekunder før Anders Tengnagel havde skaffet balance i regnskabet og udlignet til 1-1, herefter bølgede kampen frem og tilbage med store chancer til begge sider, men to velspillende målmænd forhindrede scoringer, indtil tre minutter før periodens afslutning hvor det igen lykkedes Anders Tengnagel at score, så stillingen efter 1. periode var 2-1 til hjemmeholdet.

- 2. periode startede på samme måde som 1. periode med masser af chancer til begge hold dog nu flest til hjemmeholdet, alligevel var det Hvidovre FC der efter 13 min. spil fik udlignet til 2-2, men 3 min. senere lykkedes det Rasmus Overgaard at score, så stillingen ved 2. periodes afslutning var 3-2

Man kan næsten sige, sædvanen tro, skruede Brønderslev holdet op for tempoet fra starten af 3. periode, og det gav omgående resultat, og med 2 mål af Andreas Glad til stillingen 5-2 og Rasmus Overgaard til 6-2, benyttede træner Steffen Jensen muligheden for at få flere spillere i spil og afprøve forskellige opstillinger, det gav mere plads til Hvidovre og det lykkedes dem at score til stillingen 3-6 og 4-6, før Niklas Knøsen lukkede kampen med en scoring til slutstillingen 7-4.

Næste kamp, og sidste kamp i grundspillet, er ude mod Sunds på lørdag 11. marts klokken 15. Vinderen af den kamp er sikker på mindst at blive nummer tre i grundspillet.

Dagens pointhøst: Mål+assist: Andreas Glad 2+1, Rasmus Overgaard 2+0, Anders Tengnagel 2+0, Niklas Knøsen 1+0, Niklas Juul 0+1, Sune Reinert 0+1, Anton Madsen 0+1 og, Ronnie Schou 0+1.