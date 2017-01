SKAGEN: Drabssagen fra Skagen, hvor en 20-årig mand mandag 16. januar var udsat for et brutalt overfald og døde to dage senere, får nu et nyt kapitel.

Lørdag eftermiddag fremstilles en mand ved Retten i Aalborg. Han sigtes for at have truet et vidne.

Ifølge vagtchef Per Vagn Nielsen, Nordjyllands Politi, blev den sigtede anholdt fredag eftermiddag ved 17-tiden. Han sigtes for tidligere fredag eftermiddag at have opsøgt en person i Frederikshavn og truet vedkommende på livet. Og det skulle altså handle om, at vedkommende har afgivet forklaring i drabssagen over for politiet.

Det vides endnu ikke, hvordan den sigtede forholder sig til anklagen.