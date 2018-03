Ny sikkerhedschef i Sverige advarer om terrortrussel

Den nye leder for Sveriges sikkerhedspoliti Säpo, Klas Friberg, vurderer, at faren for terrorangreb i Sverige er alvorlig og større, end den har været i mange år.

Han fremsatte udtalelsen, kort efter at det onsdag blev offentliggjort, at han torsdag bliver indsat i embedet af justitsminister Morgan Johansson.

- Nu overtager Klas Friberg rollen som chef for Sikkerhedspolitiet. Det sker den 1. marts. Det er en virksomhed, der er blevet ekspanderet ganske kraftigt i de seneste år - både hvad angår antallet af angreb og med hensyn til antallet af ansatte, siger ministeren.

- Hans opgave bliver nu at lede Sikkerhedspolitiet under denne fortsatte ekspansion, tilføjer han.

Friberg, der bliver ny chef for Säpo efter Anders Thornberg, er tidligere regionspolitichef.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Sveriges bekæmpelse af terrortruslen er af tilstrækkelig høj kvalitet, svarer den nye chef:

- Jeg kan ikke bedømme det. Jeg er helt sikker på, at den sker på et højt og kvalificeret niveau som al politivirksomhed i Sverige sammenholdt med den internationale indsats.

Friberg, som er født i 1960 og tog juraeksamen i 1987, var chef for Sveriges kriminalpoliti mellem 2010 og 2013. Han var regionspolitichef for region Vest i 2015.

Til spørgsmål omkring angrebet i Stockholm sidste år, hvor kritikere mener, at Sikkerhedspolitiet burde have pågrebet Rakhmat Akilov før hans attentat i Drottninggatan, svarer Friberg:

- Jeg er ny på denne post, og jeg vil sætte mig ind i denne sag og mange andre. Men jeg ved, at mange andre har undersøgt disse spørgsmål, og de siger, at Sikkerhedspolitiet gjorde, hvad de kunne gøre.

Men han tilføjer, at han kommer til at sætte sig mere ind i den nævnte sag og mange andre og givetvis kommer frem til en opfattelse af sagens forløb.

/ritzau/TT