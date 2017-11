Ny skinne gør Jørgensen klar til Irland-kamp

FODBOLD: Angriberen Nicolai Jørgensen er klar til at spille lørdagens VM-playoffkamp mod Irland.

Onsdag eftermiddag klokken 13 skal han have en ny skinne på hånden, og den skinne skal gøre det ufarligt for ham at spille, efter han pådrog sig et brud omkring håndleddet i weekenden for Feyenoord.

Det siger landsholdsangriberen onsdag formiddag i den danske landsholdslejr.

- Den her skinne og gipsen er tung at gå rundt med, men jeg skal have lavet en ny i dag (onsdag, red.), og den er lavet af kulfiber, så jeg kan spille med den.

- Det bliver lækkert at få en anden på, for den her er irriterende, siger Nicolai Jørgensen og peger ned på sin arm, der nærmest har dobbelt størrelse og har svært ved at være i træningsdragten.

Da han først får sin nye skinne onsdag eftermiddag, træner han ikke med holdkammeraterne onsdag formiddag. I stedet selvtræner han senere.

Tirsdag var han heller ikke med i holdkammeraternes træning. I stedet var han til en undersøgelse, hvor lægerne gav ham en positiv melding.

- Der er ikke nogen komplikationer i selve bruddet, så jeg skal ikke opereres eller noget.

- Det er selvfølgelig dejligt, for så kan jeg bare tænke på at få taget den her gips af, og så skal jeg finde ud af, hvor meget jeg kan lave, når jeg får min nye skinne på. Jeg håber, at jeg kan træne med de andre i morgen (torsdag, red.), siger Nicolai Jørgensen.

Spørgsmål: Er der noget i vejen for at du kan træne fuldt med, når du får din nye skinne?

- Nej, der kan ikke ske noget. En ny skinne låser hånden fast. Det kommer selvfølgelig til at gøre ondt at lande ned på hånden, men der kan ikke komme et nyt brud eller ske noget værre med det første, siger han.

Angriberen kom til skade i slutningen af weekendens 2-2-kamp mellem Feyenoord og ADO Den Haag i den bedste hollandske fodboldrække. Danskeren havde allerede scoret inden sit uheld.

- Det var en meget mærkelig situation. Der var en, som spillede mig i dybden, så blev bolden lidt for lang, og jeg skulle glide for at hente den, og så endte hånden lidt bag mig, og så sagde det bare knæk. Det var lidt mystisk.

Spørgsmål: Hvad var din første tanke?

- Det var, at hånden var brækket. Jeg kunne høre, det sagde knæk. Man ved ingenting. Kan jeg spille, kan jeg ikke spille? Der nåede lige at køre en hel VM-kvalifikation igennem hovedet på mig. Jeg vil jo heller ikke kunne spille, hvis jeg kun var på 50 procent.

- Jeg tog direkte på hospitalet, og de vurderede heldigvis med det samme, at der var gode muligheder for mig for at få mig på 100 procent inden på lørdag, siger Nicolai Jørgensen.

Danmark møder lørdag Irland i Parken, og tre dage senere gælder det udekampen i Dublin.

Den samlede vinder af de to opgør er sikret en plads ved næste års VM i Rusland.

