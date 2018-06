Ny skolevej kommer til at gå gennem fredet klit

STRANDBY: Elever og forældre kan se frem til langt bedre og mere sikre trafikforhold omkring Strandby Skoleafdeling.

Fredningsnævnet for Nordjylland har nemlig givet en dispensation til at etablere en ny skolevej gennem en fredet klit.

Den nye vej kommer til at hedde Skolemarksvej og får indgang fra Strandbyvej, som fører ned mod havnen.

- Den her løsning er et ønske fra skolens side og fra kommunens trafiksikkerhedsudvalg, så det støtter vi op om, siger formanden for teknisk udvalg, Karsten Thomsen (S).

Skolebusser giver pres på

Trafikproblemerne opstod, da skolerne i Elling og Jerup lukkede, og eleverne flyttede til skolen i Strandby.

Det har givet et stort pres på trafikken, når skolebusserne ankommer og kører igen.

Og presset bliver ikke mindre af, at Frederikshavn Kommune skal have udført omfattende kloakarbejder i de kommende år.

I forbindelse med den nye vej vil der blive etableret en rundkørsel, så busserne nemt kan komme derfra igen.

Selv om der som nævnt er tale om en fredet klit, så mener Fredningsnævnet ikke, at der på området længere er naturinteresser at beskytte, og at der reelt er tale om en flad græsmark, som blandt andet anvendes til luftning af hunde. Blandt andre lokale foreninger og organisationer, som har interesse i sagen, har nu knap fire uger til at klage over Fredningsnævnets afgørelse.

På grund af klagefristen kan Frederikshavn Kommune ikke nå at have den nye vej klar til det nye skoleår.