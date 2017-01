Nintendo gennem 128 år

- Nintendo har sit udspring i 1889, hvor grundlæggeren Fusajiro Yamauchi begynder at producere spillekort i Kyoto.

- I 1977 forsøger virksomheden sig med tv-spil i stil med dem, som amerikanske Atari også producerede.

- Året efter går Nintendo ind i markedet for såkaldte arkademaskiner, der er opstillet på grillbarer og i spillehaller. Spillet Donkey Kong bliver det første store gennembrud.

- I 1983 lanceres Nintendo Entertainment System, en spilkonsol til hjemmebrug med udskiftelige spilkassetter. Super Mario Brothers-spillet er med til at sikre succesen.

- 1989 lanceres den håndholdte Gameboy, så man nu kan tage sine spil med sig.

- I 2006 kommer spilkonsollen Nintendo Wii på markedet. Den særlige nyskabende bevægesensor sikrer et salg på 100 millioner på verdensplan. Opfølgeren Wii U flopper til gengæld stort i 2012.

- Seneste succes fra Nintendo er Pokemon Go-appen, der i sommeren 2017 får folk over hele verden ud på gader og stræder for at fange virtuelle monstre med deres mobiltelefon.

Kilde: AFP

/ritzau/