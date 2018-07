Ny sport indtager Bedsted

BEDSTED: Sandet på beachvolleybanen ved Bedsted Skole flyver omkring på en ellers vindstille aften, hvor over 20 deltagere har samlet sig til spil i sandet. Volleynettet er dog pillet ned, for der er en ny sport i byen, og den tre mand store forening bag har på få uger allerede få trukket sponsorer og spillere til.

Sporten kaldes spikeball, og Rasmus Bjerge er formand i nystiftede Spikeball Thy - en af de første i hele Danmark.

- I princippet er det egentlig det samme spil som beachvolley. Man spiller to mod to - her skyder man så ned i nettet, og ikke over - og så må man løbe hele vejen rundt om. Tre berøringer på holdet, og så skal bolden videre. Lykkes det ikke, taber man pointet, siger Rasmus Bjerge.

Rasmus Bjerge og de to andre i foreningen, Jonas Lund og Nicolai Pedersen, har alle spillet i Bedsted KFUM Volleyball, men spikeball kræver ikke volley-erfaring, mener Rasmus Bjerge.

- Det er relativt nemt at gå til. Reglerne kan tilpasses alt efter niveau - de yngste kan for eksempel spille med at de må gribe bolden, inden de sender den videre, siger han.

Blandt de 12 net foreningen råder over, er der flere ’’begyndernet’’, hvor både net og bold er større.

Der er åben træning hver onsdag.