Ny stærk defensiv spiller til Vendsyssel FF

FODBOLD: Vendsyssel FF har tirsdag styrket defensiven yderligere. Klubben har nemlig indgået en to-årig aftale med Alexander Juel Andersen, som løber frem til den 30. juni 2020.

Alexander Juel Andersen har senest spillet i AGF og har tidligere spillet for AC Horsens, og Viborg FF. Han var også et år på en lejeaftale i Randers, hvor hans ophold dog blev totalt spoleret af skader,

- Vi er stolte over, at det er lykkedes at tiltrække en så dygtig og i Superligasammenhæng rutineret spiller som Alexander. Alexander er en hurtigt tænkende og initiativrig spiller, som samtidig er udadvendt og ledende. Desuden besidder han en masse power og energi både defensivt og offensivt. Kvaliteter som jeg sætter enormt pris, og som skal være kendetegnende for os i Vendsyssel FF, udtaler cheftræner Jens Berthel Askou.

- Med tilgangen af Alexander har vi fået en spiller til toppen af hierarkiet i vores talentfulde trup, hvor Alexander helt naturligt - qua sin personlighed og sin erfaring fra adskillige sæsoner i ALKA Superligaen - vil indtage en lederrolle og være et forbillede for mange af vores unge spillere, siger cheftræneren.

- Gennem Mike Tullbergs (assistenttræner Vendsyssel FF; Red.) grundige kendskab til Alexander fra AGF og mine samtaler med Alexander ved vi, at vi får en spiller ind i truppen, som altid går forrest i alt, hvad han foretager sig, hvilket er et vigtigt aktiv i relation til den udviklingsfase, vi står i som ny og ambitiøs superligaklub, slutter Jens Berthel Askou.