Ny Star Wars film er bedst sælgende film i Danmark i 2017

Den nyeste Star Wars film, "Star Wars: The Last Jedi", fortsætter med at skovle penge ind verden over.

Også herhjemme er vi vilde med stjernekrigssagaen, og filmen er allerede den bedst sælgende film i 2017 i Danmark. Det samme gælder for vores naboland Sverige. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Globalt har "The Last Jedi" indtjent 4,7 milliarder kroner, og det forventes, at der forsat vil være godt gang i billetsalget i juledagene.

Filmen har kørt i de nordamerikanske biografer i ti dage siden dens premiere.

Her er der tale om den tredjebedst indbringende udgivelse i 2017, med et billetsalg på over 2,3 milliarder kroner.

Foran Star Wars filmen er filmene "Wonder Woman" på en andenplads, og "Beauty and The Beast" - sidstnævnte indtjente 3,1 milliarder på billetsalget i Nordamerika.

Allerede i Star Wars filmens åbningsweekend kunne producenten Walt Disney glæde sig over et flot salg på 2,8 milliarder kroner i globalt.

Filmens billetsalg er da også blevet hjulpet på vej af gode anmeldelser verden over. Også i Danmark har anmelderne været overvejende positive.

I filmen medvirker en del af stjernerne fra de originale Star Wars-film, men også nye karakterer er introduceret.

Blandt de ældre skuespillere er den nu afdøde Carrie Fisher i rollen som prinsesse Leia.

Fisher døde af et hjerteanfald i december 2016 og havde dermed sin sidste rolle i Star Wars-filmen.

"Star Wars: The Last Jedi" tegner med sit billetsalg til at blive endnu en succes for Disney, der købte retten til at producere Star Wars-filmene af selskabet Lucasfilm i 2012.

Tidligere på året annoncerede Disney ifølge nyhedsbureauet AP, at selskabet vil producere yderligere tre Star Wars-film.

Ifølge Disney-chef Bob Iger, vil der ud over filmene også komme en Star Wars-serie.

Serien kommer til at være tilgængelig i 2019 på en streamingtjeneste, som Disney har planer om at lancere næste år.

Den første film i den nye Star Wars-trilogi skal instrueres af den amerikanske instruktør Rian Johnson. Det er også Rian Johnson, der har instrueret "The Last Jedi".

/ritzau/