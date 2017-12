Ny teknologi i biler kan give ekstra spor på motorveje

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har bedt Vejdirektoratet undersøge, om man på udvalgte motorvejsstrækninger kan tilføje et ekstra spor til biler med særlig teknologi.

Teknologien hedder Lane Keeping Assistance (LKA). Her holder bilen sig selv inden for vejbanen, uden at føreren skal styre bilen.

- Der er mange nye biler, der har fået teknologi, der gør, at de kan køre sikkert på smallere vejbaner, siger Ole Birk Olesen.

Helt konkret er en bil med LKA udstyret med kameraer, så bilen kan aflæse afstanden fra kantlinjerne og holde sig i midten af vejbanen. Bilen kan selv dreje på rattet. Føreren behøver altså blot at hvile sine hænder på rettet.

Biler med LKA kan altså lettere køre i smallere vejbaner end biler, hvor et menneske styrer bilen.

Tanken er så, at man kan tilføje et smalt motorvejsspor, som er forbeholdt biler med LKA. De andre motorvejsspor bliver så en smule smallere, men giver altså plads til en yderligere vejbane.

Afdelingsleder i Vejdirektoratet Andreas Egense er positivt indstillet over for forslaget fra transportministeren.

- Trængsel bliver et stigende problem på vores veje. Det er relativt dyrt at udvide vores veje. Derfor er det godt at kigge på, om denne nye teknologi er noget, vi kan udnytte til at bruge pladsen på vejene bedre, så vi kan afvikle mere trafik på den samme plads, siger han.

Vejdirektoratet har undersøgt en strækning på Holbækmotorvejen, hvor de vurderer, at man kan tilføje et ekstra spor for 3,8 millioner kroner per kilometer. Da man udvidede Køge Bugt Motorvejen med et ekstra spor, kostede det cirka 150 millioner kroner per kilometer.

Det smalle spor er alt andet lige et billigere alternativ end at skulle udvide motorvejen med et nyt spor.

Men der er dog udfordringer forbundet med den nye teknologi, påpeger Andreas Egense.

- Når banen bliver våd, bliver nogle af bilerne udfordret. Vi kan blandt andet arbejde med nogle andre striber til disse spor. Nogle striber, der er en smule højere end normalt. Men det giver så mere støj og kræver mere vedligeholdelse, siger han.

Forslaget bakkes op af de andre transportordførere fra blå blok.

/ritzau/