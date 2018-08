Ny testsejr til Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold fulgte lørdag op på fredagens sejr over Haslum, da også den anden kamp under klubbens træningslejr i Norge gav en sejr.

Lørdag var det Drammen, der blev besejret med 25-30.

- Hvis vi tager de første 10 minutter af anden halvleg væk, så var det en rigtig fin indsats. Vi stod godt i forsvaret og spillede med god aggressivitet, så alt i alt var det yderst godkendt, siger Aalborg Håndbolds cheftræner Stefan Madsen til klubbens hjemmeside.

Dermed er der to sejre med i bagagen, når Aalborg Håndbold søndag sætter kursen mod Danmark, hvor der tirsdag venter en ny testkamp mod Skanderborg Håndbold i Vodskov.

- Jeg synes, vi har fået et fint udbytte af træningslejren her i Norge. Vi har fået to sejre og prøvet nogle ting af, siger Stefan Madsen.

Nyindkøbte Omar Ingi Magnusson blev lørdag topscorer for Aalborg Håndbold. Islændingen scorede otte gange.