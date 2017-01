FDM klager over Aalborgs nye p-afgifter

Patrick Wiesmach blev topscorer for Aalborg Håndbold syv scoringer.

I forhold til efterårets sidste kampe råder Aalborg-træneren igen over Søren Westphal, der er kommet sig oven på sin hjernerystelse.

- Fysisk går vi igennem en lidt hård periode i øjeblikket, men jeg er rigtig godt tilfreds med i hvert fald 40 minutter i dag. Vi dækkede rigtig godt op og spillede meget disciplineret i angrebet. Desværre havde vi også et par korte udfald, og det var det negative, lyder det fra Aalborg-træner Aron Kristjansson.

STØVRING: Januars anden testkamp gav også den anden sejr til Aalborg Håndbold, der lørdag vandt med 31-25 over HC Midtjylland i Støvring.

