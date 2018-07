Ny TFC-chef: Vi var pissegode

FODBOLD: Thisted FC har som målsætning at overleve i denne sæsons 1. division, mens søndagens modstander fra Silkeborg IF jagter en hurtig retur til Superligaen. Det forhindrede ikke thyboerne i at drille silkeborgenserne, for med en nullert i NordicBet Ligaens første runde delte duellanterne i porten.

Kampen igennem lurede TFC’s udehold på kontrastød, og flere gange kom især TFC’s enlige angriber i startopstillingen, Sakari Tukiainen, til frie chancer.

- Jeg synes, vi var pissegode. Jeg synes, vi havde de største chancer, så kampen kunne lige så godt have tippet til os, som den kunne have tippet til dem, siger thyboernes cheftræner, Bo Stougaard Thomsen.

I sin cheftrænerdebut for det blå-hvide udehold kunne han se, TFC lukkede ned for Silkeborg i åbent spil, mens hjemmeholdet omvendt tiltvang sig mange hjørnespark; 10 for at være helt præcis.

Her afviste TFC kampen igennem, og Bo Stougaard Thomsen roser sit mandskab for at holde snor i Silkeborgs offensiv. Derfor er han også tilfreds med det ene point, og så alligevel:

- Jeg ville gerne have haft tre point. Jeg synes, vi skulle have scoret, og så havde vi måske vundet 1-0. Jeg tror sgu aldrig, man bliver helt tilfreds, når man har muligheden for at vinde, siger cheftræneren.

Med nullerten placerer TFC sig midt i rækken, inden de søndag 5. august tager imod Nykøbing FC, der også spillede 0-0 i sæsonåbneren, da de gæstede Viborg FF.