Ny TFC-træner: Jeg er enormt smigret

FOBOLD: Søndag eftermiddag stod 37-årige Bo Thomsen på sidelinjen for Holstebro i Danmarksserien. Søndag aften blev han præsenteret som ny træner for Thisted i FC i landets næstbedste fodboldrække, og dermed vender han tilbage til en klub, som han selv har optrådt for som spiller.

- Vores mål skal først og fremmest være at gøre Thisted FC til en forankret del af 1. division. Det skal ske med hårdt arbejde, og præstationen skal gerne være mere jævn end op og ned, som vi så i sidste sæson. Det skal ske ved, at der skal samles en gruppe af spillere, der forstår at det er sammenholdet, der er vigtigt. At det er holdets succes, der står over individuel succes, siger Bo Thomsen.

Han er godt klar over, at han nu tager noget af spring op i rækkerne.

- Jeg er da enormt smigret og er også blevet en smule overrumplet af det hele. Jeg ved godt, at jeg træder ind i et sceneri, hvor jeg ikke er vant til at være, men jeg siger også til mig selv, at alle er startet et sted, og jeg har trænet en masse fodbold på mange forskellige plan i mange år, og jeg har en stor tro på, at det her nok skal lykkes, siger Bo Thomsen, der får Henrik Larsen ved sin side på bænken, da han fortsætter som assistenttræner efter at have vikarieret som træner i slutningen af sæsonen efter fyringen af Joakim Mattsson.

- Jeg er ikke den egenrådige type, så jeg skal selvfølgelig bruge det team, som jeg har omkring mig. Men jeg ved også godt, hvornår det er mig, der skal skære igennem og sige: Nu er det den her vej, vi går. Samtidig sætter jeg ikke folk i kasser. Alle mennesker må meget gerne være forskellige. Bare vi arbejder med samme mål, siger han.