AALBORG: Inden for få måneder åbner Bygma et nyt proffcenter på Gasværksvej.

Torsdag blev der holdt rejsegilde på det nye center, som kommer til at supplerere Bygma på Anker Engelunds Vej i Aalborg SV.

Den ny forretning på Gasværksvej bliver på godt 20.000 kvadratmeter og skal foruden et proffcenter for kunderne i Aalborg også indeholde et logistikcenter for Bygmas grønlandsaktiviteter samt et stort bulklager formentligt for hele regionen.

- Vi mener, at der er et uudnyttet potentiale. Vi har ikke så mange udvidelsesmuligheder i den tømmerhandel, vi i forvejen har i Aalborg, så derfor åbner vi en forretning nummer to.

- Med den kommer vi tættere på vores kunder og får en større kapacitet at servicere dem med, siger administrerende direktør i Bygma A/S, Klaus Hadsbjerg.

Ligesom Bygmas anden tømmerhandel i Aalborg vil den nye primært henvende sig til professionelle kunder.

Ole Østergaard er tiltrådt som direktør i Bygma Aalborg C, som den kommende forretning lyde, og han kommer med solid erfaring fra branchen gennem mange år - senest fra Bygma Aarhus.

- Vi har fået ansat de fleste af de 20 mand vi forventer at skulle bruge sagde Ole Østergaard ved rejsegildet torsdag.

Forventningen er at man kan åbne dørene helt i april-maj.

Og det bliver blandt andet til en drive-in-afdeling, hvor den nyeste teknologi tages i brug for at sikre, at håndværkerne lynhurtigt kan komme gennem og videre ud til kunderne med varerne.