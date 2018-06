Ny trend kan bruges mod nordjyske spritbilister: Servér alkoholfri øl

NORDJYLLAND: Nordjylland vejer tungt i statistikken over dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikulykker, hvor en bilist har været spirituspåvirket.

Det får Rådet for Sikker Trafik til at anbefale og håbe på, at nordjyderne tager en ny trend til sig: alkoholfrie øl.

Varmt vejr og sommerens mange sociale arrangementer betyder en risiko for, at der drikkes lidt for meget. Derfor anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at man serverer øl med lav alkoholprocent, når man får øldrikkende gæster, der skal køre hjem.

Nye tal fra Bryggeriforeningen viser, at danskerne begynder at tage letøl eller alkoholfrie øl til sig. Salget er steget med hele 241 procent de seneste fire år til 3.209.000 liter sidste år. Og alene i 2017 kom der 17 nye øl på markedet med mindre end tre procent alkohol.

- I festligt lag kan man godt blive fristet til at drikke godt med øl, men vi kan se, at alt for mange tager chancen og kører hjem alligevel. For det første er det meget farligt, og for det andet kan det blive en dyr fornøjelse, hvis man bliver standset af politiet. Derfor anbefaler vi, at man som vært serverer drikkevarer uden alkohol til de gæster, der skal køre hjem, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Det afgørende er, at man på forhånd har besluttet sig for, hvordan man kommer hjem og højst drikker én genstand, hvis man skal køre bil. På øllens etikette står der, hvor mange genstande indholdet svarer til. På den måde er man aldrig i tvivl om, hvorvidt man må køre, lyder anbefalingen fra Rådet for Sikker Trafik.

En ny opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at antallet af spritulykker steg sidste år. Nordjyllands Politikreds er den politikreds, der tegner sig for næstflest dødsulykker med 22 dræbte i årene 2013 til 2017. Dertil kommer 132 alvorligt tilskadekomne. Midt- og Vestjyllands Politikreds, der blandt andet dækker Mors og Thy, havde flest dødsulykker: 27. Dertil kommer 131 tilskadekomne.